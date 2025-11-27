L’imputazione fittizia dei redditi non può configurare un caso di abuso del diritto
Nota a Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sentenza 21 novembre 2025, n. 37939
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 37939, che qui si commenta, ha stabilito che l’imputazione fittizia di redditi ad un soggetto diverso da quello che ne è l’effettivo possessore non può configurare un caso di abuso del diritto, ex art. 10-bis della L. 212/2000, ma è una situazione che potrebbe essere ricondotta alla fattispecie della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all’art. 3 del DLgs. 74/2000.
Si deve far notare che l’art. 37 comma 3 del DPR 600/73 dispone che, in...