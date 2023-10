ONTIER con BuildBull per l’autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding

Luca Pardo, Marco Reale









ONTIER, con gli Avvocati Luca Pardo e Marco Reale (nella foto), ha assistito BuildBull S.r.l., ambiziosa realtà nei servizi di crowdfunding, nell’iter autorizzativo dinanzi a CONSOB e Banca d’Italia conclusosi con il rilascio, tra i primi in Italia, dell’autorizzazione ad operare come fornitore di servizi di crowdfunding per le imprese, ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503 (c.d. Regolamento ECSP).



Il team di ONTIER è stato, altresì, composto dagli Avvocati Erika Stanca, per gli aspetti data protection, e Giulia Martino, per i profili di proprietà intellettuale.



Per gli ambiti relativi al sistema di gestione dei rischi e di controllo interno, BuildBull S.r.l. è stata inoltre affiancata da Deloitte Risk Advisory, con un team guidato da Davide Secci e Alessandro Iorio.