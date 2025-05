CDP Equity e Trilantic Europe nell’acquisizione della maggioranza di Diagram Group da Nextalia Private Equity: i team legal

CDP Equity, società controllata del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, e Trilantic Europe, primario investitore di private equity paneuropeo leader nel mid-market, hanno perfezionato l’acquisizione dalla piattaforma di investimento Nextalia Private Equity di una partecipazione pari al 41,6% ciascuno - per un totale dell’83% - del capitale sociale di Diagram Group, primo polo italiano e leader europeo per le soluzioni agritech, servizi di agricoltura di precisione e applicazioni software specifiche per il settore agricolo.

Nel contesto dell’operazione si è altresì perfezionato il reinvestimento in Diagram Group di BF Agricola, società del gruppo BF attiva nei settori agroindustriali e già socio di minoranza di Diagram Group, che ha mantenuto una partecipazione del 15% in quest’ultimo, e del management del gruppo, che per l’effetto è divenuto titolare del restante 2%.

PedersoliGattai ha assistito CDP Equity con un team multidisciplinare coordinato dal partner Duccio Regoli (in foto), e composto, per i profili corporate, dai senior counsel Nicola Ferrini, Valeria Salamina e dall’associate Jacopo Cioffi. Il team composto dal partner Federico Bal e dal senior associate Edoardo Pistone ha gestito la negoziazione delle clausole warrant & indemnity, mentre gli aspetti di due diligence sono stati seguiti dal senior counsel Nicola Martegani con la senior associate Clara Balboni. I profili finance sono stati gestiti dalla partner Maura Magioncalda con il counsel Michele Parlangeli e l’associate Tommaso Scamporrino; mentre per quelli antitrust hanno agito il salary partner Alessandro Bardanzellu con il senior associate Jacopo Cislaghi. Il senior lawyer Francesco Airaldi ha seguito gli aspetti relativi ai contratti con i manager.

CDP Equity ha seguito l’operazione con il proprio team legale interno guidato da Andrea Dardano (Direttore Affari Legali e Societari) e coadiuvato da Nicolangelo Del Rosario (Responsabile Legale Investimenti, Fusioni e Acquisizioni), Francesco Pio Orlando, Martina Brunetti e Alberto Giannetta.

Di Tanno Associati ha assistito CDP Equity per i profili fiscali e di structuring dell’operazione, con un team coordinato dal partner Fabio Brunelli (in foto) e composto dai senior associate Sabrina Tronci e Stefano Cacace, nonché dagli associate Michela Filippini e Valerio Forestieri.

Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito Trilantic Europe con un team che ha incluso i partner Michael Immordino e Leonardo Graffi (in foto), insieme agli associate Edoardo Avato e Francesco Cimmarrusti.

Legance ha assistito Nextalia Private Equity e l’amministratore delegato del gruppo Diagram con un team multidisciplinare guidato e coordinato da Giacomo Gitti (in foto) e composto da Jacopo Garonna, Andrea Palatini, Silvia Odorizzi, Elettra Prati e Francesca Smania. Gli aspetti antitrust e relativi alla notifica golden power sono stati curati da Pietro Merlino con Luca Casiraghi e Giulia Scrivanti, mentre i profili giuslavoristici da Serena Commisso e Maria Grazia Limone.

Hogan Lovells ha assistito le banche nel finanziamento per l’acquisizione nonché nel rifinanziamento del debito esistente del gruppo con un team guidato dai partner Iacopo Canino (in foto) e Bianca Caruso, coadiuvati dalla senior associate Beatrice Bertuzzi e dal trainee Giovanni D’Apollo.

Latham & Watkins ha assistito Nextalia Private Equity per gli aspetti finance dell’operazione con un team guidato dal partner Marcello Bragliani con la counsel Erika Brini Raimondi (in foto), l’associate Alessandro Bertolazzi e il trainee Giovanni Briscese.

Orrick ha assistito Nextalia per i profili di diritto inglese della controllata Abaco UK Ltd con un team coordinato dal partner Attilio Mazzilli (in foto).

Lo Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha assistito Nextalia Private Equity in relazione ai profili fiscali connessi al piano di incentivazione del management del gruppo Diagram, con un team composto da Fabrizio Colombo (in foto) e Ira Shiku.

Esiodo – Società tra Avvocati per Azioni, con il partner Marco Moretti e l’associate Fausta Pasanisi, ha assistito BF Agricola per gli aspetti legali della cessione della propria partecipazione e del connesso reinvestimento.