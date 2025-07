Deloitte con Bolzoni nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Valmar

Giacomo Bertone, Giorgio Mariani

Bolzoni, leader mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di attrezzature per carrelli elevatori e soluzioni per la movimentazione industriale, ha acquisito l’intero capitale sociale di Valmar, società attiva nella produzione e vendita di montanti e attrezzature speciali per carrelli elevatori e per veicoli a guida automatica (AGV).

Deloitte ha supportato il Global Legal Director del gruppo Bolzoni, Avv. Massimiliano Caforio, con un team multidisciplinare in tutte le fasi dell’operazione.

Deloitte Legal ha assistito Bolzoni nell’acquisto dell’intero capitale sociale di Valmar e ha svolto la due diligence legale con un team multidisciplinare coordinato da Giorgio Mariani, Partner e Global head of M&A, insieme al Managing associate Giacomo Bertone, al senior associate Ludovico Dezio, all’associate Carlotta Tassinari, a Massimo Munaretto e Jacopo Vittorio Visentin per i profili di M&A e real estate; dal Partner Stefano Miniati, con il Managing associate Luigi Ricci Palopoli e l’associate Francesco Chiari per gli aspetti labour; dalla Partner Ida Palombella, con il Managing associate Diego Gerbino, Francesca Actis e Mariachiara Ciravegna per gli aspetti IP, e con il Managing associate Pietro Boccaccini, il senior associate Simone Prelati e Margherita Demattè per gli aspetti data protection.

Deloitte Financial Advisory, coordinato dal Partner Paolo Cosentino insieme al senior manager Alberto Morandi, ha svolto la financial due diligence.

STS Deloitte, coordinato dalla Partner Elisa Pasqui, insieme alla senior associate Maria Giovanna Scasserra, all’associate Giulia Muratori e ad Andrea Sferrazza Papa ha condotto la tax due diligence e ha assistito Bolzoni per gli aspetti fiscali relativi alla contrattualistica, e insieme alla senior associate Camilla Cencetti e all’associate Mariana Chicu ha svolto la payroll due diligence.