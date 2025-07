Armònia SGR: Roberto Rinaldi nuovo Investment Manager

Roberto Rinaldi

Armònia SGR annuncia la promozione di Roberto Rinaldi al ruolo di Investment Manager.

Roberto Rinaldi, entrato nel 2023 in Armònia come Associate, ha contribuito negli ultimi 2 anni alle attività di investimento e di gestione del portafoglio e, più recentemente, ha partecipato al secondo investimento del fondo “Armònia Italy Fund II”: l’acquisizione di Ceresoli Utensili, LAMEV e Dorigo Utensili, progetto che punta alla creazione di un player leader nella produzione di utensili in diamante policristallino.

Prima di entrare in Armònia, Rinaldi ha lavorato in Alcedo SGR, dove per oltre due anni ha ricoperto il ruolo di Analyst, partecipando a operazioni di acquisizione in diversi settori, tra cui packaging e nutraceutico-farmaceutico. Il suo percorso professionale è iniziato in Banco BPM, nel team di Leveraged Finance.

Roberto si è laureato in Finance presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha completato un percorso di specializzazione presso la University of Texas at Austin.

“Non posso che essere felice per la sua crescita professionale e per il fatto che abbia scelto Armònia per consolidare la sua esperienza lavorativa. Sono certo che continuerà a portare un importante contributo al nostro team di investimento”, ha sottolineato Alessandro Grimaldi, Amministratore Delegato di Armònia SGR.

Nel nuovo ruolo, Roberto continuerà a contribuire allo sviluppo e all’esecuzione delle strategie di investimento di Armònia, con responsabilità crescenti nella selezione e gestione delle opportunità.