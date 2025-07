Gli studi coinvolti nella partnership di Bnp Paribas REIM e QC Spa of Wonders con Spa Property Fund

Insinga - Ardizzone - Mantegazza - Capurro - Ferrari - Baglivo - Priori

BNP Paribas REIM e QC Spa of Wonders, società leader nel settore del benessere che gestisce una catena di spa e di spa-hotel in Italia, Francia e Stati Uniti, hanno raggiunto un accordo con l’obiettivo di creare una piattaforma unica specializzata nell’investimento in spa e spa-hotel da utilizzare per la realizzazione di una serie di investimenti immobiliari.

Lo strumento individuato è FIA italiano riservato di tipo immobiliare denominato “Spa Property Fund” (SPAPF), gestito da BNP Paribas REIM Luxembourg SA e partecipato anche da QC Spa of Wonders, che sarà altresì il conduttore degli immobili del fondo.

Il fondo investe sia in immobili già operativi sia in immobili da riposizionare per far fronte ai piani di crescita e sviluppo di QC Spa of Wonders, con l’obiettivo di creare un portafoglio del valore complessivo di 300 milioni di euro.

Nell’ambito di questi obiettivi, SPAPF ha perfezionato l’acquisizione di un immobile in Viale Certosa a Milano, concesso in locazione a e gestito da QC Spa of Wonders, che sarà oggetto di un importante intervento di ristrutturazione per la trasformazione dello stesso in spa e hotel.

Lo studio legale Dentons ha assistito BNP Paribas REIM in relazione all’accordo di investimento, all’acquisizione dell’immobile in Viale Certosa e al finanziamento, con un team multidisciplinare coordinato dalla partner Maria Sole Insinga, che, con l’associate Sebastiano Berto, si è occupata degli aspetti civilistici e real estate, e composto dal partner Jacopo Brambilla Sica, affiancato dal senior associate Luciano Niedda, per i profili edilizio-urbanistici, e dal partner Edoardo Galeotti, insieme alla counsel Rosalba Pizzicato, per gli aspetti relativi al finanziamento.

Galante e Associati Studio Legale, con il partner Vittorio Ardizzone, la senior associate Virginia d’Alessandro e l’associate Simone Zerunian, ha assistito BNP Paribas REIM in relazione agli aspetti civilistici e regolamentari relativi alla definizione del nuovo regolamento di gestione di SPAPF, all’accordo di investimento, nonché ai temi connessi con l’investimento da parte di QC Spa of Wonders e alla commercializzazione delle quote nei confronti di terzi investitori.

Fivers Studio Legale e Tributario ha assistito BNP Paribas REIM per tutti gli aspetti fiscali legati sia all’accordo di investimento, sia all’acquisizione dell’immobile, sia al finanziamento, con un team guidato dal managing partner Francesco Mantegazza e composto da Edoardo Bassi, counsel, e Silvia Castiglioni, junior associate.

QC Spa of Wonders è stata assistita dallo Studio Legale Associato Beccaria e Capurro, nella persona del partner Manuel Capurro, e da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, con un team guidato dal partner Rocco Ferrari, insieme al managing associate Andrea Gaiti e alla junior associate Gaia Rizzo.

Orsingher Ortu – Avvocati Associati, con un team guidato dal senior partner Luigi Baglivo, affiancato dal partner Massimo Ritrovato e dal senior associate Giacomo Chieregato, ha assistito QC Spa of Wonders in relazione agli aspetti civilistici e regolamentari connessi alla definizione del nuovo regolamento di gestione di SPAPF e all’accordo di investimento.

DLA Piper ha assistito un pool di banche in relazione al finanziamento con un team multidisciplinare coordinato dal partner Giampiero Priori, co-head Corporate Finance, che, con l’avvocato Flavia Pertica, si è occupato degli aspetti relativi al finanziamento, e composto dalla partner Carmen Chierchia, che, insieme all’avvocato Filippo Colonna, si è occupata degli aspetti edilizio-urbanistici, e dalla partner Elena Generini, che, insieme all’avvocato Marta Gervasio, ha curato gli aspetti civilistici e real estate.