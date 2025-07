DLA Piper e ADVANT Nctm nel finanziamento a supporto della crescita di WRM Group

Ugo Domenico Calò, Eugenio Siragusa

DLA Piper ha assistito Wrm Group – gruppo di investimento indipendente, con sedi a Milano, Londra e Lussemburgo, attivo nel mercato europeo principalmente in investimenti in special situations, private equity e real estate – nell’operazione di finanziamento, in favore di Wrm Fondo Immobiliare, fondo di diritto italiano gestito dall’SGR del Gruppo, Wrm Capital Asset Management.

Il finanziamento è stato finalizzato a supporto di un’operazione di acquisizione immobiliare, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di gestione e valorizzazione degli asset da parte di Wrm Group.

DLA Piper ha già affiancato WRM Group in precedenti operazioni, consolidando così un rapporto continuativo di assistenza legale su operazioni strategiche nel settore immobiliare.

DLA Piper ha assistito WRM per gli aspetti relativi alla negoziazione della documentazione finanziaria con un team guidato dal partner Ugo Domenico Calò, Head of Financial Services Sector, coordinato dall’avvocato Valerio Cellentani e composto altresì da Federica del Gaiso e Matteo Segato.

ADVANT Nctm ha assistito l’istituto finanziatore per gli aspetti relativi alla redazione e negoziazione della documentazione finanziaria con un team coordinato dal partner Eugenio Siragusa e composto dal managing associate Francesco Maria Achille e dall’associate Greta Falcone.

Lo studio notarile Saggio Ferro ha curato gli aspetti notarili dell’operazione con il notaio Debora Ferro.