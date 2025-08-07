Bird & Bird e DLA Piper con Santander e Recurrent Energy nel finanziamento di una pipeline di impianti fotovoltaici e BESS

Pierpaolo Mastromarini, Michele Arruzzolo, Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli e Francesco Chericoni

Bird & Bird e DLA Piper hanno assistito, rispettivamente, Banco Santander, S.A. e Recurrent Energy, una controllata di Canadian Solar Inc. (NASDAQ: CSIQ) e leader mondiale nello sviluppo e nella gestione di progetti solari e di stoccaggio di energia tramite batterie di accumulo in un’operazione di finanziamento non recourse pari a 61,5 milioni.

La transazione riguarda il finanziamento da parte di Santander di un portafoglio operativo da 124 MW, detenuto tramite un Fondo di investimento alternativo immobiliare (REIF), di cui Recurrent Energy detiene la maggioranza, e comprende anche la costruzione di un sistema di stoccaggio di energia tramite batterie di accumulo (BESS).

Bird & Bird ha agito con un team internazionale e multidisciplinare guidato dal counsel Michele Arruzzolo e coordinato dal partner Pierpaolo Mastromarini, responsabile del settore Energy & Utilities in Italia, che, con il supporto dell’associate Gloria Bernardini e della trainee Rosita Magno, si è occupato della documentazione finanziaria di diritto italiano e della revisione dei contratti di progetto. Il partner Simone Cadeddu, coadiuvato dal counsel Jacopo Nardelli e dall’associate Camilla Triboldi, si è occupato della due diligence amministrativa. Il partner Roger van Buuren e l’associate Daniel Polderman della sede di Amsterdam hanno seguito gli aspetti di diritto olandese.

Recurrent Energy è stata assistita da DLA Piper con un team coordinato dal partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli e composto dall’avvocato Francesco Chericoni e dalla trainee Camilla Corradini.