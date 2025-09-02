ITT Inc. completa un’operazione di rifinanziamento globale.

Giulio Tognazzi, Massimo Chiais, Andrea Giannelli, Andrea Mazzola

ITT Inc., società quotata alla borsa di New York, è un produttore diversificato specializzato in componenti ingegneristici critici e soluzioni tecnologiche personalizzate, nei settori automobilistico, ferroviario, chimico, industriale, energetico, aerospaziale e della difesa ha portato a termine con successo un’operazione di rifinanziamento a livello globale con un consorzio di istituti finanziari, guidato da U.S. Bank.

Fried Frank ha agito in qualità di consulente legale globale di ITT Inc. per l’operazione.

Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP ha assistito ITT Inc. per i profili di diritto italiano, con un team guidato da Giulio Tognazzi, e composto anche dalla senior associate Deborah De Rosa. Massimo Chiais e l’associate Marwa Baktash hanno fornito assistenza in materia di diritto societario nell’ambito dell’operazione.

Morgan Lewis ha assistito le banche finanziatrici in qualità di consulente legale US per l’operazione.

Legance ha curato gli aspetti italiani dell’operazione di finanziamento per conto di U.S. Bank e degli ulteriori istituti finanziatori, con un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli e dal counsel Andrea Mazzola, e composto dall’associate Matteo Cornelli, oltreché dal senior counsel Riccardo Petrelli e dall’associate Stefano Pesiri per i profili tax.