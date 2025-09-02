DLA Piper e Studio SIMBULA con Lynx nell’acquisizione di Linkalab
Lynx, primario gruppo italiano specializzato nella progettazione e realizzazione di soluzioni digitali, ha acquisito Linkalab S.r.l., società di consulenza specializzata in Intelligenza Artificiale e Data Science.
L’operazione si inserisce nel piano di crescita strategica di LYNX, che punta a rafforzare la propria presenza nel settore digitale attraverso lo sviluppo organico e acquisizioni mirate.
Si tratta della seconda acquisizione effettuata da Lynx dopo il riacquisto delle quote di Lynx S.p.A. ...