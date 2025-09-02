Unione Nazionale Camere Civili – Dipartimento pari opportunità, con la collaborazione di Rotary Distretto 2080, presenta il webinar dal titolo “PARI OPPORTUNITÀ. DIRITTI E SOSTENIBILITÀ SOCIALE”.

L’evento, libero e gratuito avrà luogo il prossimo 30 settembre dalle 15,00 alle 17,00.

Durante il webinar si discuterà del lavoro dell’Osservatorio, dagli obiettivi alle buone prassi per una cultura di genere sostenibile. Si passerà quindi ad esaminare le sfide future e alle prospettive del lavoro femminile per concludere con un focus sulla tutela dei soggetti fragili, sull’Amministratore di sostegno e sui limiti e sulle criticità dell’istituto dell’interdizione.

Per partecipare al webinar è necessario iscriversi compilando il FORM DI REGISTRAZIONE. Le informazioni per il collegamento al webinar saranno inviate esclusivamente a seguito dell’iscrizione.

L’evento è accreditato presso l’Unione Nazionale Camere Civili per n. 2 crediti in materia ordinaria.

Per informazioni o per inviare quesiti scrivere a: avv.rositaponticiello@virgilio.it

Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA