Legance con Triboo nell’accordo con le banche finanziatrici

Iacopo Fontana

Triboo S.p.A., insieme ad alcune società del gruppo di appartenenza, hanno stipulato con i propri creditori bancari un accordo mirato all’ottimizzazione finanziaria per il consolidamento e rilancio del gruppo nel mercato di riferimento.

Legance ha assistito gli istituti finanziari nella definizione dell’accordo con il partner Iacopo Fontana, la counsel Alessia Solofrano e l’associate Chiara De Filippi.

Le società del gruppo facente capo a Triboo S.p.A. sono state assistite dall’advisor finanziario KPMG Advisory S.p.A. con un team composto dal partner Marco Brugola e dalla senior manager Maria Grazia Capelli e dai legali dello studio ADVANT Nctm, dal partner Juri Bettinelli e dal managing associate Paolo Porena (per gli aspetti banking & finance), nonché dai partner Lukas Plattner e Andrea Iovieno con il supporto della managing associate Federica Ciabattini (per gli aspetti capital markets).

Loan Agency Services S.r.l., con un team guidato dall’equity partner Gaetano La Puglia e dal principal Attilio Caccetta, coadiuvati dalla manager Tatiana Iaizzo, dall’associate Sara Lelli e dall’analyst Sharon Castellana, è stato incaricato come agente del monitoraggio dell’esecuzione dell’accordo.