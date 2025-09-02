Legance nella sigla della partnership tra Deltatre e la lega basket di serie A

Federica Pomero

La Lega basket di serie A (LBA) e la società Deltatre, uno dei principali provider di tecnologie per il mondo dello sport e dell’intrattenimento a livello internazionale, hanno concluso una partnership per la realizzazione del canale “LBATV”, che sarà distribuito sulla piattaforma OTT dove poter vedere tutte le gare di Serie A e ulteriori contenuti sportivi (Supercoppa e Final Eight di Coppa Italia), oltre ad altri contenuti incentrati sul movimento della pallacanestro della massima divisione.

Legance ha assistito Deltatre con un team composto dai Partner Andrea Botti e Federica Pomero e dal senior associate Davide De Franco.

La LBA è stata assistita dallo Studio Legale Morelli con i partner Enzo Morelli e Lorenzo Vigasio.