Trasferimento avvocati: il procedimento disciplinare non si estingue
Il Consiglio Nazionale Forense detta chiarimenti sull’iscrizione per trasferimento di un avvocato in pendenza di procedimento disciplinare alla luce della sentenza della Corte Costituzionale in materia
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con il parere n. 39/2025, ha dettato chiarimenti in ordine ad una questione importante per gli avvocati che chiedono l’iscrizione per trasferimento ad altro ordine in pendenza di procedimento disciplinare. La risposta, fornita al quesito del COA di Roma, ha segnato un punto di svolta, ridefinendo la prassi alla luce della recente sentenza n. 70/2025 della Corte Costituzionale.
Il quesito
Nel quesito, in particolare, il Consiglio dell’ordine capitolino chiede al CNF di sapere...