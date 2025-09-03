Adacta Advisory e’ M&A advisor di Phenna group per i primi due investimenti in Italia e in Europa

Francis De Zanche

Adacta Advisory ha supportato Phenna Group, fornitore globale di servizi di test, ispezione, certificazione e conformità con sede a Nottingham (UK), come M&A advisor nei primi due investimenti strategici in Italia e in Europa.

Nell’arco di una settimana, Phenna Group ha perfezionato l’acquisizione di due aziende italiane: la società di consulenza e ingegneria Sfera e IPI – Ingegneria Per l’Industria, organismo di ispezione per le verifiche periodiche su macchinari industriali, entrambe con sede a Roma.

Adacta Advisory, in qualità di membro del network Pandea Global M&A, ha supportato Phenna Group nelle due operazioni come M&A advisor con un team composto da Francis De Zanche e Antonio Micci.

L’acquisizione delle società Sfera s.r.l. e IPI s.r.l. segna l’inizio di una strategia di espansione più ampia in Europa continentale e in Italia.

Nel 2025 Phenna ha concluso 14 operazioni wordide.