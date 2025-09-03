Tutti gli advisor nell’acquisizione di Tillmanns da parte di IMCD

IMCD Group, leader mondiale nella distribuzione e formulazione di prodotti chimici e ingredienti speciali, ha acquisito il 100% del capitale sociale di Tillmanns S.p.A., riconosciuto distributore di prodotti e specialità chimiche. L’operazione è soggetta alle consuete condizioni al closing e si prevede che verrà perfezionata entro la fine del 2025.

L’acquisizione rappresenta per IMCD un’importante opportunità strategica consolidando il posizionamento di leadership nel mercato italiano e ampliando ...