PedersoliGattai con Nexi nella partnership con Banca di Credito Popolare, assistita da Chiomenti

PedersoliGattai ha assistito Nexi, società PayTech quotata su Euronext Milan, nella sottoscrizione di un accordo per la costituzione di una partnership strategica di lungo termine con Banca di Credito Popolare, assistita da Chiomenti.

L’accordo ha interessato il business di merchant acquiring della Banca, portando ad una partnership strategica di lungo periodo finalizzata alla promozione e al collocamento di tutti i relativi prodotti e servizi del Gruppo Nexi attraverso la rete commerciale della Banca...