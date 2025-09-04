Eversheds Sutherland e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici nel rifinanziamento di Latteria e Caseificio Moro S.r.L.

Pasquale Bifulco, Matteo Colavolpe

Latteria e Caseificio Moro S.r.l. ha finalizzato un’articolata operazione di finanziamento con un pool di banche avente lo scopo di rifinanziare l’indebitamento finanziario esistente, rafforzando così le prospettive di crescita e sviluppo dell’azienda.

Eversheds Sutherland, con un team guidato dal partner Pasquale Bifulco (in foto) e composto dal senior associate Alessandro Ciarmiello, ha assistito il sindacato bancario guidato da BPER Banca e Cassa Centrale Banca in qualità di mandated lead arrangers, nonché Sparkasse, Banca Sella e Banca Prealpi in questa complessa operazione di rifinanziamento.

Latteria Moro e il fondo di private equity Argos Wityu - azionista di riferimento della Società che ha garantito il proprio supporto strategico e finanziario necessario alla riuscita della transazione - sono stati assistiti dello studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, con un team guidato dall’equity partner Andrea Limongelli con il managing associate Matteo Colavolpe (in foto) e l’associate Raffaele Mollo.

Fondata nel 1972 e con sede a Motta di Livenza, Moro è un rinomato produttore italiano di mozzarella ricotta e formaggi a pasta semidura, distribuiti sia al canale della grande distribuzione sia a al canale della ristorazione.