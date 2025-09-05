Ga-Grimaldi Alliance stringe una partnership strategica con Klauberg per espandere la sua presenza nei Paesi Baltici

GA-Grimaldi Alliance, studio legale e fiscale internazionale presente in 73 paesi nel mondo, è orgogliosa di annunciare l’avvio delle attività in Lettonia, Lituania ed Estonia, con l’ingresso in GA di Klauberg, una delle principali law firm dei Paesi Baltici. Attraverso questa collaborazione GA raggiunge quota 67 paesi nei quali opera con professionisti locali. Con questo nuovo sviluppo, GA è in grado di offrire anche nella regione dei Baltici assistenza ai clienti di tutti i partner attivi nel mondo.

Il crescete livello qualitativo dei partner italiani ed internazionali supporta l’attrattività di GA, come dimostra l’ingresso di Klauberg che è un punto di riferimento nell’assistenza legale nei Paesi Baltici. Con uffici a Riga, Tallinn e Vilnius, lo studio è specializzato in diritto commerciale, M&A societario, trasporti e assicurazioni, Life Science, proprietà intellettuale, contenzioso e arbitrato, energia e rinnovabili. Insieme con Klauberg, GA inizia ad operare anche in Austria e Norvegia.

“Con l’ingresso dei colleghi di Klauberg nella nostra Alliance, consolidiamo ulteriormente il coverage europeo di GA, diventando capaci di operare in un numero di paesi davvero unico!”, afferma Francesco Sciaudone (foto), Managing Partner di GA-Grimaldi Alliance. “Con il team di professionisti guidato da Theis Klauberg, rafforziamo la nostra capacità di offrire un servizio completo e integrato, che combina una profonda conoscenza delle dinamiche locali con una visione strategica globale. Questa offerta è pensata per supportare sia le aziende locali che i player internazionali che desiderano investire in un’area caratterizzata da crescita economica, innovazione e digitalizzazione, potendo contare su una forza lavoro estremamente qualificata”.

“L’espansione di GA-Grimaldi Alliance nei Paesi Baltici non è solo un’operazione che riguarda lo sviluppo di servizi professionali, ma assume un forte significato geopolitico in un contesto internazionale in continua evoluzione. Il loro modello di sviluppo basato su democrazia, stato di diritto e libero mercato aiuta a consolidare i valori europei nella Regione” ha dichiarato l’Ambasciatore Giovanni Castellaneta, esperto di relazioni internazionali e Senior Advisor di GA-Grimaldi Alliance.

Con oltre 6 milioni di persone e un PIL consolidato di quasi EUR 170 mld, la regione di Baltici rappresenta un caso di indubbio successo di crescita economica. Il PIL pro capite della regione, oggi pari a circa EUR 27mila, è raddoppiato negli ultimi 10 anni e quadruplicato negli ultimi 20. L’economia è molto aperta, con volumi di commercio estero (i.e. la somma di esportazioni e importazioni) pari a quasi il 100% del PIL. Con uno stock di FDI di quasi USD 100 mld, i Baltici si dimostrano essere economie molto attrattive per gli investimenti diretti dall’estero. L’Italia è stabilmente uno dei principali partner commerciali della regione.

L’integrazione di Klauberg nel network di GA-Grimaldi Alliance testimonia la strategia di GA chiara ed univoca nel fornire un’assistenza legale e fiscale di altissimo livello, garantendo che i clienti possano contare su un supporto affidabile e competente ovunque nel mondo, affiancandoli nelle sfide e nelle opportunità di un mercato sempre più interconnesso.