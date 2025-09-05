Di Sfera s.r.l e Ingegneria per l’Industria s.r.l.

Giuseppe Angiulli, Davide Proverbio

Eversheds Sutherland ha assistito Phenna Group, fornitore globale di servizi di testing, ispezione, certificazione e conformità con sede a Nottingham (Regno Unito), nei suoi primi due investimenti strategici in Italia.

Con il primo, Phenna ha acquisito la società di consulenza e ingegneria Sfera S.r.l., mentre con il secondo è stata acquisita IPI – Ingegneria Per l’Industria S.r.l., organismo di ispezione specializzato nelle verifiche periodiche su macchinari industriali.

Phenna Group è stata assistita da Eversheds Sutherland per tutti gli aspetti relativi alla strutturazione e alla negoziazione di entrambe le operazioni.

Il team italiano è stato guidato dal partner Davide Proverbio (in foto), con il supporto dell’associate Giuseppe Angiulli (in foto). Per i profili di diritto inglese, il team UK è stato guidato dal partner Richard Moulton, coadiuvato dal principal associate Gruffudd Jones, dalla senior associate Poppy Wilkinson e dall’associate Vibudha Hebballi.

Le due diligence legali hanno coinvolto i dipartimenti Employment, con la partner Valentina Pomares, il counsel Antonio Santini e l’associate Marta Santucci; IP, con la partner Beatrice Bigonzi e l’associate Francesco Cavagnino; e Public Law, con il partner Giuseppe La Rosa e l’associate Gloria Carafa.

In entrambe le operazioni, i soci venditori sono stati assistiti da B&C Studio Legale Associato Bianchini-Collesi, con il socio Valerio Collesi.

Gli aspetti notarili di entrambe le operazioni sono stati seguiti dal notaio Giovanna Dell’Erba dello Studio Notarile Capasso - Dell’Erba.