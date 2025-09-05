Professione e Mercato

Creditis, prime operazioni SRT con A&O Shearman

Creditis Servizi Finanziari ha conseguito il significativo trasferimento del rischio di credito (SRT)

Chiara D’Andolfo, Pietro Bellone, Anna Zanolli

Creditis Servizi Finanziari, intermediario finanziario specializzato nel credito al consumo, ha conseguito il significativo trasferimento del rischio di credito (SRT) in relazione a due operazioni di cartolarizzazione a valere su prestiti personali e finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazione di pagamento.

A&O Shearman ha curato i profili legali e regolamentari, ivi inclusi i procedimenti con Banca d’Italia per il riconoscimento dell’SRT, con un team diretto dal partner Pietro Bellone e dalla senior associate Chiara D’Andolfo, supportati dalla trainee Anna Zanolli.

Se questo articolo è stato di tuo interesse ma non sei ancora abbonato a NT+ Diritto approfittane subito,prova 1 mese da € 4,90!Scopri di più
Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Gli ultimi contenuti di Professione e Mercato