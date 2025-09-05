Creditis, prime operazioni SRT con A&O Shearman

Chiara D’Andolfo, Pietro Bellone, Anna Zanolli

Creditis Servizi Finanziari, intermediario finanziario specializzato nel credito al consumo, ha conseguito il significativo trasferimento del rischio di credito (SRT) in relazione a due operazioni di cartolarizzazione a valere su prestiti personali e finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazione di pagamento.

A&O Shearman ha curato i profili legali e regolamentari, ivi inclusi i procedimenti con Banca d’Italia per il riconoscimento dell’SRT, con un team diretto dal partner Pietro Bellone e dalla senior associate Chiara D’Andolfo, supportati dalla trainee Anna Zanolli.