Creditis, prime operazioni SRT con A&O Shearman
Creditis Servizi Finanziari ha conseguito il significativo trasferimento del rischio di credito (SRT)
Creditis Servizi Finanziari, intermediario finanziario specializzato nel credito al consumo, ha conseguito il significativo trasferimento del rischio di credito (SRT) in relazione a due operazioni di cartolarizzazione a valere su prestiti personali e finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazione di pagamento.
A&O Shearman ha curato i profili legali e regolamentari, ivi inclusi i procedimenti con Banca d’Italia per il riconoscimento dell’SRT, con un team diretto dal partner Pietro Bellone e dalla senior associate Chiara D’Andolfo, supportati dalla trainee Anna Zanolli.
