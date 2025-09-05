Confprofessioni Umbria, con il Patrocinio dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria presenta il convegno dal titolo

“IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI NEL RAPPORTO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”.

L’evento sarà un momento di riflessione sul ruolo dei professionisti nello sviluppo del territorio, come snodo strategico tra cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. Il Professionista diventa così un facilitatore degli investimenti e dell’innovazione nella crescita locale, nella transizione digitale della PA.

Durante il convegno si approfondirà il tema della rappresentanza professionale nel dialogo istituzionale e delle opportunità dei Professionisti nella collaborazione con la Pubblica Amministrazione. Si esamineranno i suoi compiti nel sistema giustizia, nel contrasto alla piaga dell’usura e nella semplificazione amministrativa quali baluardi della Legalità e della Fede Pubblica. Durante i lavori si farà un focus sulla redditività prodotta nella gestione di incarichi pubblici.

L’evento avrà luogo venerdì 3 otto 2025, dalle ore 9:00 alle 13,00 a Perugia, presso la Sala Brugnoli del Palazzo Cesaroni in Piazza Italia. L’evento è valido per la formazione professionale di Avvocati, Ingegneri, Architetti, Geometri, Dottori Agronomi e Forestali, Periti Agrari, Periti Industriali, Geologi, Giornalisti, Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Fisioterapisti, Psicologi e Biologi.

Il convegno è gratuito. Per partecipare è necessario iscriversi compilando il FORM DI REGISTRAZIONE.

Per informazioni: APRI FORMAZIONE, tel. 0444 914236, mail marketing@apriformazione.eu

Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA