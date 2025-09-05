BonelliErede rafforza il Focus Team Healthcare & Life Sciences con l’ingresso di Giuseppe Aminzade come Head of Regulatory Life Sciences

Giuseppe Aminzade

BonelliErede annuncia l’ingresso di Giuseppe Aminzade nella sede di Milano in qualità di Of Counsel, a ulteriore conferma del costante impegno dello studio nel rafforzare la propria leadership in uno dei settori più dinamici e strategici per l’economia globale.

Con oltre vent’anni di esperienza maturata in primari studi legali italiani e, più recentemente, in un noto studio legale internazionale, Giuseppe porta in BonelliErede una competenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale nel settore farmaceutico, biotecnologico e dei dispositivi medici, con particolare focus su regolatorio e compliance oltre che su contrattualistica e responsabilità medico-sanitaria. Ha inoltre consolidata esperienza nell’assistenza a player globali in progetti di digital health, e-commerce farmaceutico e utilizzo dei social network nell’industria life sciences, contribuendo a integrare le esigenze di innovazione tecnologica con quelle di conformità normativa e regolatoria.

“Con grande piacere accogliamo Giuseppe” commentano Eliana Catalano e Massimiliano Danusso, rispettivamente Managing Partner e Presidente di BonelliErede. “La sua profonda conoscenza del settore farmaceutico permetterà a BonelliErede di rafforzare ulteriormente il posizionamento nel mercato e porsi sempre di più come punto di riferimento per le imprese del settore sia a livello domestico sia sul fronte internazionale”.

“L’ingresso di Giuseppe rappresenta un importante passaggio strategico nel consolidamento e sviluppo della nostra expertise nel settore Healthcare & Life Sciences. Siamo convinti che, grazie alla sua esperienza anche internazionale e alla capacità di coniugare approfondimento tecnico e visione di business, saremo in grado di offrire ai clienti un supporto qualificato a 360 gradi, pressoché unico in Italia in questo importantissimo settore” aggiunge Andrea Carta Mantiglia, Leader del Focus Team Healthcare & Life Sciences di BonelliErede.