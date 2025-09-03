WFW assiste AUDAX nel rilascio del permesso di esplorazione di gas naturale nel Canale di Sicilia

Giannalberto Mazzei, Eleonora Gentili

Watson Farley & Williams (“WFW”) ha assistito Audax Energy S.r.l. (“AUDAX”), società interamente controllata da ADX Energy Ltd, nell’ottenimento del nuovo permesso di esplorazione C.R150.AU nel Canale di Sicilia, rilasciato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (“MASE”) per la ricerca di gas naturale.

Il rilascio del permesso è avvenuto a seguito di un’attenta valutazione da parte del MASE delle capacità tecniche ed economiche di AUDAX, con il supporto legale di WFW nella verifica della normativa di riferimento e nella gestione degli aspetti regolatori.

AUDAX ha dimostrato la propria idoneità per l’esplorazione interpretando dati storici sismici e di perforazione, tra cui quelli del pozzo Nilde-2, e individuando prospetti geologicamente analoghi ai giacimenti produttivi Argo-Cassiopea (offshore) e Lippone-Mazara (onshore).

Il progetto si presenta particolarmente attrattivo dal punto di vista commerciale, grazie alle condizioni favorevoli allo sviluppo – come acque poco profonde, basse profondità di perforazione, vicinanza alla costa e accesso diretto a infrastrutture esistenti, tra cui il punto di connessione di Mazara e il gasdotto TRANSMED – e all’alta qualità del metano biogenico che AUDAX si aspetta di rinvenire.

WFW ha assistito AUDAX con un team guidato dal Partner Giannalberto Mazzei, supportato dal Senior Associate Cesare Fossati e dall’Associate Eleonora Gentili.

L’Avv. Mazzei ha commentato: “Questo progetto rappresenta un passaggio strategico per AUDAX, e segna il suo ingresso in una giurisdizione sempre più centrale nello scenario energetico mediterraneo. Siamo fieri di aver messo a disposizione la nostra esperienza per accompagnare il cliente in questa fase di crescita”.