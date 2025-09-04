Osborne Clarke e PwC nell’omologazione del piano di ristrutturazione di Pa.Cos S.r.l. in liquidazione

Filippo Canepa, Soraya Barati

Osborne Clarke ha assistito Pa.cos S.r.l. in liquidazione, società immobiliare con un portafoglio di circa 400 unità fra terreni, capannoni industriali/commerciali, appartamenti e box auto siti nell’hinterland milanese, in una complessa procedura di ristrutturazione dei debiti.

A fronte di un indebitamento complessivo di oltre €150 milioni, Pa.cos s.r.l. in liquidazione ha presentato un “piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione” (“PRO”), ai sensi dell’art. 64-bis CCII, basato su un sofisticato piano quinquennale, che prevede la prosecuzione dell’attività, finalizzata al migliore realizzo degli asset immobiliari. All’esito di una intensa attività di confronto con i creditori sociali (prevalentemente finanziari), il piano è stato approvato da tutte le classi di creditori in quanto ritenuto conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.

Con sentenza pubblicata il 14 luglio 2025, il Tribunale di Milano ha omologato il PRO di Pa.cos s.r.l..

Osborne Clarke ha agito con un team composto dal partner Filippo Canepa (in foto), dagli associate Esmeralda Cassano, Cristina Ubertis Albano e Jacopo Fossati, nonché dalla trainee Anna Peroni. PwC ha agito in qualità di advisor finanziario con un team formato dal partner Giuseppe Palermo, dalla senior manager Soraya Barati (in foto) e dal senior associate Gianluca Berciga.

La veridicità dei dati e la fattibilità dell’operazione sono state verificate dal dr. Stefano D’Amora, che ha predisposto la relazione di attestazione al PRO.

Commissario Giudiziale è stato nominato l’avv. Salvatore Sanzo, partner di LCA Studio Legale, la cui riconosciuta competenza e autorevolezza hanno contribuito al positivo esito dell’operazione.

Si tratta di una delle prime concrete applicazioni, di successo, di uno strumento di regolazione della crisi, il PRO, ancora poco utilizzato nella prassi, ma di grande utilità per la regolazione delle situazioni di crisi.