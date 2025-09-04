Nino Caleca entra in LEXIA come Of Counsel nella nuova practice di penale dell’economia.

Alessandro Dagnino, Nino Caleca

LEXIA lancia un nuovo team specializzato in diritto penale dell’economia. A farne parte saranno gli avvocati Nino Caleca e Mattia Caleca rispettivamente con i ruoli di Of Counsel e Associate. Ad annunciarlo è Alessandro Dagnino, Managing partner dello studio.

L’ avvocato Nino Caleca, cassazionista, è un giurista di nota e consolidata esperienza nel diritto penale dell’economia, dell’ambiente e dell’informazione. Ha difeso numerosi esponenti politici e colletti bianchi in complessi processi di rilievo nazionale e di grande rilevanza mediatica. Caleca è stato anche giudice componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana e ha ricoperto numerosi incarichi nel mondo delle istituzioni e delle imprese.

L’avvocato Mattia Caleca, specializzato in diritto penale dell’economia, assiste privati e imprese in articolati contenziosi con un approccio strategico e orientato al risultato. Dopo la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha svolto esperienze significative presso primari studi legali. Autore di contributi su testate giuridiche, parla fluentemente inglese.

“Siamo lieti di accogliere gli avvocati Nino e Mattia Caleca nel nuovo team di penale dell’economia e siamo certi che la loro capacità ed esperienza potrà fornire un contributo significativo nell’ampiamento dell’offerta dei servizi legali di alta qualità per i nostri clienti”, afferma Alessandro Dagnino.