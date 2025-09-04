GOP con DENSO CORPORATION nell’acquisto di Axia Vegetable Seeds Group
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni, in coordinamento con gli studi legali TMI Associates e Houthoff, ha assistito DENSO CORPORATION - leader globale nelle tecnologie e nei sistemi avanzati per i settori automobilistico e agricolo - nell’acquisizione di Axia Vegetable Seeds Group, società con sede nei Paesi Bassi specializzata nella produzione di sementi di pomodoro di alta qualità per coltivazioni in serra a livello mondiale.
L’operazione rappresenta una tappa strategica nel percorso di diversificazione del portafoglio di DENSO e di rafforzamento della propria presenza nel settore AgriTech. DENSO e Axia uniranno le rispettive competenze tecnologiche e agronomiche con l’obiettivo di sviluppare sementi ad alte prestazioni, adatte all’agricoltura automatizzata e resilienti ai cambiamenti climatici. Sfruttando le tecnologie di riconoscimento delle immagini e di intelligenza artificiale di DENSO, le due società mirano a ridurre i tempi di sviluppo di nuove varietà di sementi a più alto valore aggiunto e a velocizzarne l’immissione sul mercato.
GOP, in coordinamento con gli studi legali TMI Associates e Houthoff, ha assistito DENSO nella due diligence relativa alla società italiana del gruppo Axia, nella negoziazione della documentazione contrattuale dell’operazione per quanto attiene ai profili di diritto italiano, nonché nella predisposizione e presentazione della notifica Golden Power.
Per GOP ha agito un team guidato dai partner Luciano Bonito Oliva e Andrea Aiello, coadiuvati dalla counsel Carmen Adele Pisani e dagli associate Vincenzo Gallè e Filippo Tirelli per gli aspetti corporate M&A. Il partner Fabio Baglivo e l’associate Marta Bartoletti hanno curato i profili di diritto amministrativo e la notifica Golden Power.