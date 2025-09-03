PedersoliGattai con MINT nell’acquisizione di Redmill Solutions

Federico Bal, Edoardo Pistone

MINT, leader globale nel software di Advertising Resource Management (ARM) basato sull’intelligenza artificiale, ha concluso l’acquisizione della società inglese Redmill Solutions, specializzata nelle soluzioni di Marketing Investment Intelligence.

L’operazione completa il processo di consolidamento nel panorama del media planning e dà origine a un ecosistema integrato e potenziato dall’intelligenza artificiale “agentica”, che unifica pianificazione, acquisto ed esecuzione media, con l’obiettivo di massimizzare l’efficienza di tutte le attività pubblicitarie.

Con questa acquisizione MINT rafforza la leadership globale nell’ARM confermando il suo posizionamento apicale nella gestione integrata e completa dei flussi di lavoro pubblicitari, potenziata da agenti di intelligenza artificiale.

PedersoliGattai ha assistito MINT con un team guidato dal partner Federico Bal e composto dal senior associate Edoardo Pistone e dagli associate Angelo Nasuti e Ilaria Vizzardi.

Mayer Brown International LLP ha agito in qualità di local counsel per MINT con un team guidato dal partner Colin Scagell e composto dall’associate Josephine Wong e dalla trainee solicitor Rona Ankrah.

I venditori sono stati assistiti dallo studio Mishcon de Reya LLP, con un team guidato dal partner Nick Davis e composto dalla managing associate Emma Webb e dall’associate Linda Ali.