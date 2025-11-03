Parola Associati, PwC TLS, Legance, De Lorenzi Miccichè Scalera Spada e Chiomenti advisor nella più grande operazione europea di sempre nel settore dell’illuminazione pubblica

Lorenzo Parola, Andrea Coluzzi, Elena Busson, Mario Roli, Stefano Cirino Pomicino, Gabriele Giaccari

Parola Associati, PwC TLS, De Lorenzi Miccichè Scalera Spada e Chiomenti hanno prestato assistenza, rispettivamente, a Marguerite, FIEE e IPIN e Igneo Infrastructure Partners, nella sottoscrizione degli accordi vincolanti volti a regolare la cessione del 100% del capitale sociale di City Green Light.

L’operazione, che fa seguito a un processo competitivo avviato dai venditori nel mese di maggio 2024, rappresenta per valore l’operazione europea più rilevante di sempre nel settore dell’illuminazione pubblica.

Il closing della medesima è previsto entro la fine dell’anno 2025 ed è soggetto unicamente all’approvazione Golden Power.

Parola Associati e PwC TLS hanno affiancato, sin dall’origine della complessa procedura di gara, gli azionisti venditori. In particolare, Parola Associati ha assistito Marguerite e l’Head of Legal Adrian Pawelec, in tutti gli aspetti M&A dell’operazione con un team guidato dal managing partner Lorenzo Parola e dal partner Andrea Coluzzi, coadiuvati dal senior associate Luigi Agostinacchio, mentre PwC TLS ha assistito FIEE SGR e IPIN 2E in tutte le fasi dell’operazione con un team guidato dal partner Stefano Cirino Pomicino e composto dai director Antonella Barbato e Gabriele Giaccari, coadiuvati dal manager Federica Angiolani e dal senior associate Alessio Campanella.

Legance ha svolto la vendor due diligence analizzando gli aspetti regolatori, le commesse in corso nonché gli aspetti fiscali del gruppo City Green Light e ha altresì curato per conto di Marguerite i profili tax dello SPA, con un team coordinato dal socio Simone Ambrogi, per la vendor due diligence legale, supportato dal Counsel Lucio di Cicco e dalla Managing Associate Ilaria Rosa e dal socio Giulio Mazzotti, assieme al Counsel Nicola Napoli e alla Senior Associate Benedetta Antinucci, per gli aspetti fiscali.

Igneo Infrastructure Partners è stato assistita da De Lorenzi Miccichè Scalera Spada per la parte di finalizzazione degli accordi di acquisizione con un team guidato dai partner Francesco De Lorenzi e Daniele Colicchio, e da Chiomenti per l’assistenza precedente in tutti gli altri aspetti dell’operazione con un team multidisciplinare guidato dai partner Mario Roli ed Elena Busson, coadiuvati dai senior associate Matteo Garofalo e Francesco Rigo e dagli associate Sabrina Maltoni e Silvia Basilico. I profili di diritto amministrativo sono stati curati dal team di Filippo Brunetti ed Elisabetta Mentasti, coadiuvati dal senior associate Nicola Tursi, mentre le attività legate ai profili golden power dell’operazione sono state seguite dal team del partner Giulio Napolitano.

Morgan Stanley ha assistito i venditori in qualità di advisor finanziario.