LegisLAB nel riassetto del Gruppo ASC funzionale all’acquisizione della Società inglese ASC Handling Limited
Lo Studio LegisLAB con l’Equity Partner Daniele Iorio, e un team composto dal Senior Associate Niccolò Bellavitis, dall’Associate Francesco Campochiaro e dalla Trainee Serena Schiavone ha assistito il Gruppo ASC, gruppo operante nel settore dell’handling cargo e passeggeri in Italia e in diversi paesi stranieri, per gli aspetti di corporate governance e riassetto del Gruppo anche funzionalmente all’acquisizione della società inglese ASC Handling Limited (operante negli aeroporti di Heathrow e Gatwick...