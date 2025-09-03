ONTIER e DLA Piper nell’acquisizione da parte di Artelia Italia S.p.A. di Erregi S.r.l.
Lo studio legale ONTIER ha assistito Artelia Italia S.p.A., società leader nel settore dell’ingegneria e del project management, nell’acquisizione del 100% del capitale sociale di Erregi S.r.l., realtà attiva nella progettazione di infrastrutture per la mobilità.
L’operazione consente ad Artelia di rafforzare ulteriormente la propria presenza nel mercato italiano, ampliando le competenze tecniche e progettuali nel settore delle infrastrutture stradali e ferroviarie.
Il team di ONTIER, con gli Avv.ti...