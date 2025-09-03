ONTIER e DLA Piper nell’acquisizione da parte di Artelia Italia S.p.A. di Erregi S.r.l. Lo studio legale ONTIER ha assistito Artelia Italia S.p.A., società leader nel settore dell’ingegneria e del project management, nell’acquisizione del 100% del capitale sociale di Erregi S.r.l., realtà attiva nella progettazione di infrastrutture per la mobilità.







