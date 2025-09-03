Gianni & Origoni al fianco di Friends S.p.A. (special purpose acquisition company) nel processo di quotazione su Euronext Growth Milan

Alessandro Merenda, Matteo Costantino

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Friends S.p.A., special purpose acquisition company italiana dedicata all’investimento in piccole e medie imprese italiane, nel percorso di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan. La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 12 agosto 2025.

Friends ha come mission quella di investire in realtà imprenditoriali capaci non solo di generare ritorni finanziari sostenibili, ma che dimostrino, inoltre, di produrre un impatto positivo significativo sulle comunità in cui operano.

Gianni & Origoni ha agito con un team coordinato dal partner Alessandro Merenda (nella foto a sinistra) e composto dal managing associate Matteo Costantino (nella foto a destra) e dall’associate Angela Lopez.

Gianni & Origoni ha altresì assistito EnVent Italia SIM S.p.A. (in qualità di Euronext Growth Advisor) e illimity Bank S.p.A. (in qualità di Global Coordinator).

Friends è stata assistita da Diadema Capital S.p.A. in qualità di financial advisor; BDO Italia S.p.A. in qualità di revisore legale e PTSCLAS S.p.A. in qualità di ESG Advisor.

L’operazione è stata realizzata mediante un collocamento di azioni ordinarie (in aumento di capitale) a investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni).