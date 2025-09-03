Greenberg Traurig e Osborne Clarke nell’investimento di Vesper in Terakraft

Riccardo Agostinelli, Daniele Migliarucci, Alessandra Boffa, Andrea Pinto e Luca Saraceni

Il fondo di investimento Vesper Next Generation Infrastructure Fund I SCSp ha firmato un accordo vincolante per acquisire e investire nel capitale sociale di Yfoss AS, società oggi interamente posseduta da Terakraft AS, diventandone così l’azionista di maggioranza.

Fondata nel 2021, Terakraft è un operatore norvegese di data center specializzato in infrastrutture per l’intelligenza artificiale e il calcolo ad alte prestazioni (HPC). La società gestisce un data center che, nell’ambito dell’operazione, verrà conferito in Yfoss AS. Il data center a seguito di un programma completo di ristrutturazione e aggiornamento, offrirà una capacità di 10 MW, con un potenziale di espansione fino a ulteriori 60 MW.

Una volta completata, la struttura sarà uno dei data center AI più sostenibili ed efficienti in termini di costi in Europa: il design avanzato di Terakraft consente di ottenere la migliore efficienza energetica della categoria a vantaggio dei propri clienti, allineandosi ai più elevati standard di sostenibilità informatica e soddisfacendo sia i requisiti tecnici che quelli ESG delle infrastrutture di AI.

Greenberg Traurig ha assistito Vesper con un team composto dai partner Riccardo Agostinelli, Daniele Migliarucci per gli aspetti finance, dalla partner Alessandra Boffa, insieme a Victoria Quarzo per gli aspetti corporate e dal partner Paolo Bolis con Davide Mollica per gli aspetti real estate, nonché dallo studio Schjødt per gli aspetti di due diligence e di diritto norvegese.

Osborne Clarke ha assistito Terakraft, nonché i key manager, con un team guidato dal partner Andrea Pinto, Head of Financial Services, e dal partner Luca Saraceni, recente ingresso in Studio che rafforza la practice private equity in Italia. Il primo ha seguito i profili finance, insieme all’associate Attilio Valguarnera, e il secondo ha fornito assistenza per i profili corporate, insieme all’associate Alessandra Mioni.

Advokatfirma Tofte Hald AS ha assistito Terakraft per gli aspetti di diritto norvegese.