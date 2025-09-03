DLA Piper e LCA advisor nella partnership strategica tra Nord Anglia Education, leader globale nell’istruzione internazionale, e H-FARM International Schools

Nord Anglia Education, gruppo leader globale nell’istruzione privata premium con oltre 80 scuole in 35 Paesi, rafforza la propria presenza in Europa facendo il suo ingresso nel mercato italiano attraverso l’integrazione nel proprio network globale di H-FARM International School Venice, H-FARM International School Vicenza e H-FARM International School Rosà, i cui collaboratori si uniscono a una comunità internazionale di oltre 19.000 colleghi in tutto il mondo.

DLA Piper ha assistito Nord Anglia Education con un team multidisciplinare guidato dal partner e co-head Corporate Finance Danilo Surdi, coadiuvato dagli avvocati Carlos Rosquet Martinez e Luca Liguori. Per i fini della due diligence legale sono intervenuti diversi avvocati dello studio DLA Piper, tra cui la partner Carmen Chierchia con l’avvocato Sabrina Calatroni (per gli aspetti regolamentari e di diritto urbanistico-edilizio), il counsel Francesco Ascione con l’avvocato Michele Musto e Noemi Tortora (per gli aspetti di diritto immobiliare), il partner Federico Strada con l’avvocato Stefano Petri (per gli aspetti giuslavoristici), la partner Elena Varese con l’avvocato Federico Maria Di Vizio e Maria Vittoria Pessina (per gli aspetti di proprietà intellettuale), mentre il partner Giulio Coraggio con gli avvocati Cristina Criscuoli e Enila Elezi e con Roxana Smeria (per le questioni attinenti alla protezione dei dati personali e agli aspetti B2C). Gli aspetti regolatori dell’acquisizione sono stati curati dal partner Domenico Gullo e dall’avvocato Giulia Zammataro; quelli di equity capital markets dal partner Francesco Maria Aleandri con l’avvocato Mariateresa Candido; e alcuni profili finanziari dal partner Giampiero Priori con l’avvocato Valerio Cellentani.

LCA ha affiancato H-FARM con un team multi-practice guidato dal partner Andrea Messuti, coadiuvato dal senior associate Mario Niggeler e dalla trainee Francesca Mana per gli aspetti corporate m&a e capital markets. Gli aspetti legali di diritto immobiliare sono stati curati dalla partner Barbara de Muro con la senior associate Claudia Bonetti; i temi di proprietà intellettuale e data protection sono stati curati dal partner Giulio Vecchi con la mid-level associate Miriam Cugusi; i profili di diritto amministrativo sono stati attenzionati dal partner Leonardo De Vecchi e dall’associate Giuseppe Serenelli, e i profili regolatori dal partner Andrea Carreri con la managing associate Anastasia Pallagrosi. Per gli aspetti tributari H-FARM è stata assistita dallo Studio Saccardi di Treviso, con il name partner Giuliano Saccardi e la partner Cristina Campagnaro.

ZNR Notai, con i notai Filippo Zabban e Ugo Cortese, hanno seguito gli aspetti notarili dell’operazione.

L’operazione rappresenta un passaggio strategico per Nord Anglia Education, che prosegue nel proprio percorso di investimento nell’eccellenza educativa a livello globale, e conferma l’attrattività internazionale e la qualità del modello formativo scolastico di H-FARM.