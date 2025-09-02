DWF con Banca Valsabbina nella sottoscrizione del minibond Tenax International
DWF ha agito quale deal counsel nell’emissione obbligazionaria di Tenax International S.p.A.
DWF ha agito quale deal counsel nell’emissione obbligazionaria di Tenax International S.p.A. – società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana – per un controvalore nominale massimo di EUR 4,5 milioni, finalizzata alla realizzazione del proprio piano di investimenti.
Una prima tranche del minibond, di durata pari a 7 anni e riservato ad investitori professionali, è stata sottoscritta da Banca Valsabbina SCpA, nel ruolo di originator e investor.
Il team di DWF che ha curato tutti i profili legali e contrattuali dell’operazione è stato composto dal partner Luca Lo Po’, responsabile europeo della practice di financial regulation dello studio, dal counsel Massimo Breviglieri e dal senior associate Paolo Cadili.