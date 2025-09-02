DWF con Banca Valsabbina nella sottoscrizione del minibond Tenax International

Luca Lo Po’, Paolo Cadili

DWF ha agito quale deal counsel nell’emissione obbligazionaria di Tenax International S.p.A. – società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana – per un controvalore nominale massimo di EUR 4,5 milioni, finalizzata alla realizzazione del proprio piano di investimenti.

Una prima tranche del minibond, di durata pari a 7 anni e riservato ad investitori professionali, è stata sottoscritta da Banca Valsabbina SCpA, nel ruolo di originator e investor.

Il team di DWF che ha curato tutti i profili legali e contrattuali dell’operazione è stato composto dal partner Luca Lo Po’, responsabile europeo della practice di financial regulation dello studio, dal counsel Massimo Breviglieri e dal senior associate Paolo Cadili.