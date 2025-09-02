Foglia & Partners con Alto Partners e Trilantic Europe nella cessione di Domixtar Pharmaceutical ad Azzurra Capital e The Club Dealers

Matteo Carfagnini

Foglia & Partners, boutique indipendente specializzata nella consulenza in tutti i principali ambiti del diritto tributario domestico e internazionale, ha assistito Alto Partners - gestore indipendente che promuove e gestisce fondi di Private Equity che investono in piccole e medie imprese italiane – e Trilantic Europe, operatore di private equity paneuropeo focalizzato sul mid-market, nella cessione di Domixtar Pharmaceutical, gruppo farmaceutico italiano attivo nello sviluppo e nella produzione a contratto, ad Azzurra Capital e The Club Dealers (TCD).

L’assistenza di Foglia & Partners a Alto Partners e Trilantic Europe ha riguardato tutti i profili fiscali dell’operazione.

Il dossier è stato seguito da un team coordinato dal Partner Matteo Carfagnini (in foto) coadiuvato da Sergio Mango e Emanuele Gentile.