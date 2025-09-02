CDP Venture Capital partecipa al round di Serie C in Classiq Technologies.: LCA e Meitar gli advisor

Messuti, Bertero

CDP Venture Capital SGR, attraverso il Fondo “Artificial Intelligence”, ha preso parte in qualità di follower al round di investimento di Serie C in Classiq Technologies Ltd., azienda israeliana leader nello sviluppo di piattaforme software quantistiche. Grazie al contributo dell’investitore istituzionale, la società prevede di sviluppare il proprio business in Italia attraverso una controllata locale, con l’obiettivo di rafforzare l’ecosistema nazionale delle tecnologie quantistiche.

L’operazione sottolinea l’impegno di CDP Venture Capital nel sostenere lo sviluppo di competenze deep-tech strategiche nel nostro Paese, contribuendo a rafforzare la sovranità digitale nazionale nell’era quantistica. Al round hanno preso parte anche altri rilevanti attori del settore, tra cui Neva SGR.

Gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati, per conto di CDP Venture Capital, da LCA Studio Legale, con un team coordinato da Andrea Messuti e composto da Carlo Filippo Bertero e Tommaso Fatone.

Per CDP Venture Capital SGR gli aspetti commerciali dell’operazione sono stati seguiti dal senior partner Marco Allegretti e dal senior investment manager Matteo La Naia, mentre il team legale interno è stato coordinato da Alessandro di Gioia e composto da Debora Perciballi e Francesca Galetti.

Per Classiq Technologies l’assistenza legale è stata fornita dallo studio Meitar Law Firm.