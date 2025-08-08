Avvocati: illecito accettare assegni post-datati
Il Consiglio nazionale forense ricorda che si tratta di una condotta contraria ai fondamentali doveri di probità dignità e decoro
L’avvocato non può accettare in pagamento per i propri compensi professionali assegni post-datati. Si tratta infatti di una condotta che lede i fondamentali doveri di probità, dignità e decoro. Lo ha rammentato il Consiglio nazionale forense nella sentenza n. 47/2025, pubblicata il 6 agosto 2025 sul sito del Codice deontologico.
La vicenda
La vicenda ha per protagonista un legale sanzionato...