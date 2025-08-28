Avvocati: il procedimento disciplinare è attivabile d’ufficio
Il CNF chiarisce che il potere dovere di promuovere l’azione disciplinare non è condizionato dalla presenza di un esposto
Il procedimento disciplinare non presuppone un esposto ma è attivabile d’ufficio. Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 36/2025, pubblicata il 28 luglio scorso sul sito del Codice deontologico.
La vicenda
La vicenda ha per protagonista un’avvocatessa sanzionato dal CDD di Campobasso con la sospensione dall’esercizio della professione forense per mesi due per una serie...