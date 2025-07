Il Trust in Italia, a Firenze il X Congresso nazionale e la Domenica Specialistica

L’Associazione Il Trust in Italia presenta il “X CONGRESSO NAZIONALE” e la “DOMENICA SPECIALISTICA”che avranno luogo dal 21 al 23 novembre presso l’AUDITORIUM AL DUOMO di Firenze, nel cuore della capitale dell’arte italiana.

Il programma del Congresso – che si terrà nelle prime due giornate – è articolato in 11 sessioni formative, ciascuna dedicata ad uno specifico argomento su cui si confronteranno molti relatori di alto profilo e tutti professionisti esperti in diritto dei trust, in un clima di arricchimento e di crescita professionale. Non mancheranno le novità e gli aggiornamenti giurisprudenziali e legislativi oltre che sessioni dedicate alla prassi professionale.

Durante la mattina di domenica 23 novembre avrà luogo una mezza giornata di specializzazione rivolta agli iscritti al Registro dei Professionisti Accreditati e al Registro dei Trustee e Guardiani Professionali, sessione specialistica curata dal Prof. Maurizio Lupoi.

Il X Congresso di Trust in Italia e la Domenica Specialistica avranno luogo a Firenze, presso l’Auditorium al Duomo, in Via dé Cerretani n. 54/R. I due eventi sono in corso di accreditamento per formazione professionale degli Avvocati, dei Notali e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

