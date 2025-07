Il 19 e il 20 settembre a Gardone Riviera (BS), presso il Grand Hotel Gardone Riviera, si terrà il XXXV Congresso di Studio dal titolo “Il codice della Crisi d’Impresa. Diritto societario e transazione fiscale negli strumenti del Codice della Crisi”.

L’evento è organizzato dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia con il Patrocinio della Regione Lombardia, dell’Università degli Studi d Brescia, della Provincia di Brescia, di Confindustria Brescia e della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia.

I lavori inizieranno trattando i temi della governance e della prevenzione della crisi, discutendo degli assetti organizzativi per prevenire la crisi, del ruolo e degli obblighi degli amministratori e degli organi di controllo.

Si approfondiranno quindi la relazione tra gestione della crisi e finanziamenti prededucibili nella composizione negoziata e le possibili interlocuzioni con Erario, INPS e INAIL, evidenziando gli profili penali ipotizzabili. La giornata si concluderà con le novità del Correttivo ter, con i problemi applicativi e interpretativi e le eventuali responsabilità dei professionisti.

La seconda giornata sarà dedicata agli strumenti nel Codice della Crisi, con focus sulle prime prassi applicative nella composizione negoziata e nei procedimenti di regolazione della crisi.

L’evento è valido per la formazione professionale continua per 11 crediti per i Commercialisti e per 10 crediti per gli Avvocati.

