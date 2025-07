AGSM AIM e Impax nel perfezionamento di un accordo vincolante per compravendita di un portafoglio di 22 progetti fotovoltaici in Italia

Lorenzo Parola e Andrea Coluzzi

AGSM AIM, tramite la controllata AGSM AIM Power S.r.l., ha perfezionato un accordo vincolante per l’acquisizione di un portafoglio di 22 progetti fotovoltaici in costruzione situati in varie regioni italiane, con una capacità attesa complessiva di 85 MWp, detenuti indirettamente da AIEM Green S.r.l. e Blu Holding S.r.l., società che fanno capo al fondo di investimento britannico Impax Asset Management e, per una quota minoritaria, all’operatore italiano AIEM Group.

Questa transazione rappresenta una prima, importante milestone del nuovo ambizioso piano industriale 2025-2030 di AGSM AIM, presentato lo scorso 10 luglio. L’acquisizione verrà perfezionata all’entrata in esercizio degli impianti, prevista tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026.

Parola Associati ha assistito il team legale di AGSM AIM, coordinato dall’Avv. Daniela Ambrosi, in tutti gli aspetti legali della transazione. Il Managing Partner Lorenzo Parola e il Partner Andrea Coluzzi, coadiuvati dalla Senior Associate Federica Re, hanno prestato assistenza in relazione alla negoziazione della complessa documentazione contrattuale, inclusi i contratti preliminari di compravendita, la polizza W&I, il contratto EPC e il contratto O&M, questi ultimi con società affiliate dei venditori. L’attività di due diligence è stata coordinata dal Partner Andrea Leonforte, supportato dal Senior Associate Luigi Agostinacchio e dagli Associate Gianluca Zampieri, Silvia Pellegrino e Antonio Fuiano e dai trainee Veronica Valentina Nolè e Lorenzo Bottari.

I Venditori sono stati assistiti da Studio Totaro con un team guidato dall’Avvocato Francesco Totaro.

L&B Partners S.p.A. ha assistito Impax Asset Management e AIEM Group in qualità di financial advisor, in tutte le attività prodromiche alla realizzazione della cessione, dall’elaborazione del modello economico-finanziario al coordinamento delle attività di due diligence, fino alla negoziazione e strutturazione dell’operazione per quanto concerne gli aspetti economico-finanziari, con un team coordinato dal Managing Director Stefano Galbusera e composto dal Vice President Carlo Felice Balduzzi e dall’Associate Alessandro Antonelli.

EY e KBDEV hanno prestato assistenza ad AGSM AIM in relazione agli aspetti, rispettivamente, fiscali e tecnici dell’operazione.