Omnisyst entra nel capitale di The Nest Company

Federico Montorsi

Omnisyst, società leader in Italia nella fornitura di soluzioni innovative per la gestione dei rifiuti per clienti industriali, ha perfezionato il proprio ingresso nel capitale di The Nest Company, start-up innovativa attiva nello sviluppo, produzione e commercializzazione di piattaforme digitali per la tracciabilità dei rifiuti e dei prodotti su blockchain.

L’operazione si inserisce nel più ampio percorso di crescita e diversificazione strategica di Omnisyst, che individua in The Nest Company un partner dinamico e altamente specializzato nello sviluppo di prodotti e servizi innovativi. La collaborazione tra Omnisyst e The Nest Company porterà alla realizzazione di una piattaforma digitale proprietaria, progettata per garantire massima trasparenza e tracciabilità nei processi di gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti lungo l’intera filiera.

PedersoliGattai ha assistito Omnisyst per i profili corporate M&A dell’operazione, con un team guidato dalla partner Carla Mambretti e composto dal senior associate Federico Montorsi (in foto) e dall’associate Beatrice Stecconi. L’attività di due diligence è stata coordinata dalla senior associate Clara Balboni e dall’associate Camilla Marzato.

The Nest Company e i suoi soci storici sono stati assistiti dall’avvocato Davide Belloni dello Studio Legale Belloni e dall’avvocato Andrea Cazzani di Cazzani-Studio Legale.