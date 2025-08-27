Fisco e sviluppo, le sfide delle imprese tra crescita economica e innovazione

ANTI, Associazione Nazionale Tributaristi Italiani presenta il CONVEGNO NAZIONALE ANTI 2025.

Il 19 settembre 2025 il Convegno Nazionale avrà luogo durante un’intera giornata di confronto tra accademici, istituzioni e imprese sui temi cruciali della fiscalità a sostegno della crescita economica e dell’innovazione. Si alterneranno profili economici al mattino e profili fiscali al pomeriggio per un quadro coordinato di rinnovamento.

Durante il convegno si affronteranno i temi legati all’importanza delle imprese nel contesto di una economia in evoluzione, come le sfide e le strategie economiche per favorire l’innovazione e la crescita. Si farà una panoramica sugli incentivi fiscali per le imprese, con focus sulle riforme fiscali tra competitività ed equità fiscale, in un contesto globale in continua evoluzione. Si discuterà dell’importanza delle politiche fiscali nel supportare lo sviluppo sostenibile delle imprese, con proposta di eventuali mozioni dell’ANTI alle Autorità.

Il convegno avrà luogo il prossimo 19 settembre dalle 9,00 alle 18,00 a Padova, presso l’Aula Magna dell’Università di Padova, di Palazzo Del Bo, in Via VIII Febbraio n. 2. Il Convegno è accreditato ai fini della formazione professionale continua presso l’ODCEC di Padova (1 credito per ogni ora di partecipazione effettiva) e presso l’Ordine degli Avvocati di Padova (n. 6 crediti).

Segreteria - Tel. 0426 1902129 - mail: veneto@antitributaristi.it - sito: antitributaristi.it

Media Partner il Sole 24 ORE

