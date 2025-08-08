Banca Ifis sottoscrive gli accordi per l’acquisizione di Euclidea SIM: gli advisor coinvolti

Giuseppe Rumi, Stefano Micheli, Daniele Raynaud, Elena Beccegato

BonelliErede ha assistito Banca Ifis nella sottoscrizione degli accordi relativi all’acquisizione dell’intero capitale sociale di Euclidea SIM, società italiana attiva nel wealth tech.

L’operazione si inserisce nel piano di sviluppo di Banca Ifis, focalizzato sulla creazione di un polo nel private banking e nel risparmio gestito.

BonelliErede ha agito con un team multidisciplinare coordinato dal partner Giuseppe Rumi, leader del Focus Team Banche, e dal partner Stefano Micheli, coadiuvati, rispettivamente, dal senior associate Michele Cisolla, con il supporto dell’associate Ludovica Pomanti e di Mario Guglielmi, per gli aspetti di regolamentazione bancaria, e dal managing associate Marco Cislaghi e da Alessandro Rizzo, per gli aspetti di M&A e di diritto societario. Per i profili di diritto del lavoro, hanno agito il partner Giovanni Muzina e il managing associate Stefano Calabria. Gli aspetti di diritto tributario sono stati curati dal partner Stefano Brunello Dormal, dal senior associate Marco Bossini e dall’associate Tommaso Fabbri, mentre il partner Luca Perfetti e la senior associate Marina Roma hanno seguito i profili di diritto amministrativo e golden power.

I venditori (i soci di Euclidea SIM) sono stati assistiti, per gli aspetti di M&A e di diritto societario, da Bird & Bird, con un team composto dall’of counsel Daniele Raynaud, dalla senior associate Elena Beccegato e dall’associate Angelo Fiorello. Per gli aspetti regolamentari, Bird & Bird ha agito con il counsel Giovanni Bevilacqua e con il senior associate Filippo Casini, i quali hanno collaborato con il team M&A. Gli aspetti di diritto del lavoro e fiscali sono stati seguiti da TARGET con, rispettivamente, il partner Francesco Fulgoni e con il partner Pietro Villa e l’associate Michele Agnello.

Kitra Advisory S.p.A. ha supportato i venditori in qualità di advisor finanziario, con un team composto dal founding partner Giuseppe Latorre, dal partner Marina Natale, dal director Gianluca Viola e dalla vice president Xhorda Ceno.