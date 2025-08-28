Il modello organizzativo di gestione e controllo: dall’implementazione alla valutazione di idoneità
La terza giornata della IV Edizione del corso di Formazione AREA 231, promosso dalla Commissione 231 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, avrà luogo martedì 22 settembre dalle 14:30 alle 18,00
La Commissione 231 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, presenta la terza giornata della IV Edizione del corso di Formazione AREA 231 dal titolo “IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO: DALL’IMPLEMENTAZIONE ALLA VALUTAZIONE DI IDONEITÀ”.
Il quarto convegno della Commissione affronterà il tema del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo, partendo dalla natura giuridica del modello riparatorio. Si discuterà quindi della valutazione giudiziale del MOGC, della sua idoneità ed efficacia come dei casi di revisione ed aggiornamento del Modello stesso. Si esaminerà il Risk Assessment nel modello 231, dalle interviste sino alla gap analisys. Si valuteranno le procedure aziendali ed i protocolli 231, partendo dalle prime attività di vigilanza nel MOGC, con un focus sul rating di legalità quale strumento giuridico di completamento del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo.
L’incontro avrà luogo martedì 22 settembre 2025, dalle ore 14:30 alle 18,00 presso la sede ACEN – Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli, Palazzo Ruffo della Scaletta. In Riviera di Chiaia n. 202.
Gli iscritti al COA Napoli avranno diritto a 4 crediti formativi, iscrivendosi sul sito RICONOSCO. Gi iscritti all’ODCEC Napoli, vedranno riconosciuti i crediti formativi in ragione delle effettive ore di partecipazione. La rilevazione della presenza sarà effettuata tramite: tesserino professionale, tessera sanitaria, carta d’identità elettronica, form stampato della prenotazione online o altra app che generi il codice fiscale su codice a barre,
Per ulteriori informazioni, scrivere a: area231@efgm.it
Media Partner Il Sole 24 ORE