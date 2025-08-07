BonelliErede, Freshfields, Legance e Maisto nell’acquisizione di Iveco Defence da parte di Leonardo

Gianfranco Veneziano, Francesca Peruzzi, Nicola Asti, Giulio Politi, Cesare Silvani, Alberto Giampieri

BonelliErede ha assistito Leonardo nell’accordo per l’acquisizione di Iveco Defence, la divisione dedicata ai veicoli per la difesa di Iveco Group, assistita da Freshfields, per un controvalore complessivo di 1,7 miliardi di euro.

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di rifocalizzazione industriale di Iveco Group e rappresenta un passaggio rilevante nel consolidamento del business terrestre di Leonardo, rafforzandone la leadership in Europa nel comparto della difesa.

BonelliErede ha agito nell’operazione con un team multidisciplinare guidato dal partner Gianfranco Veneziano, coadiuvato dalla managing associate Francesca Peruzzi, dall’associate Angelo Finamore e Leonardo Gastaldo per i profili corporate ed M&A. Per gli aspetti antitrust e FDI multigiurisdizionale hanno agito i partner Francesco Anglani e Massimo Merola coadiuvati dall’associate Marco Gugliotta, mentre i profili di diritto amministrativo e golden power sono stati seguiti dal partner Luca Perfetti coadiuvati dagli associate Andrea Gemmi e Cecilia Didonè.

Il team legale in-house di Leonardo che ha seguito l’Operazione era coordinato da Federico Bonaiuto (General Counsel) e composto da Walter Perrotta (SVP Corporate Affairs, M&A e Antitrust), Paolo Calabresi (VP M&A e Antitrust) e Carlo Caglioni (Head of M&A & Partnership).

Freshfields ha assistito Iveco Group con un team multidisciplinare coordinato dal partner Nicola Asti e dal senior associate Giulio Politi, coadiuvati dall’associate Domitilla D’Ambra con il supporto dell’associate Ludovico Bruno e di Matteo Piccione per i profili corporate e M&A. Per gli aspetti antitrust e foreign subsidies regulation hanno agito la partner Ermelinda Spinelli con gli associate Micheal Tagliavini e Niccolò Antoniazzi.

Legance ha assistito Iveco per i profili FDI con un team composto da Alberto Giampieri, Alessandro Botto, Valerio Mosca, Giulia Marina Lazzari e Silvia Odorizzi.

Il team legale in-house di Iveco Group che ha seguito l’Operazione era coordinato da Gabriella Porcelli (General Counsel & Chief Compliance Officer) e comprendeva Maria Carmela Macri’ (General Counsel Europe e Antitrust Iveco Group), Riccardo Pettazzi (Corporate Governance), David Kriz (General Counsel Truck Business Unit), Cristina Castagna (General Counsel Quality&Operations e FPT), Stefano Rovej (GC Italy), insieme all’Acc. Alessia Attisani (Counsel, Italy), Luca Serpieri (General Counsel Iveco Group Financial Services), Pier Valter Chiodi (Compliance), Alessia Poli (GC Difesa).

Maisto e Associati ha assistito Iveco Group per gli aspetti fiscali italiani dell’operazione con un team guidato dal partner Cesare Silvani e composto dal partner Filippo Maisto e dal senior associate Francesco Semonella.