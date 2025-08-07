Certificazione UNI per studi legali: il nuovo corso di Cassa Forense

È disponibile il corso dedicato alla certificazione UNI promosso da Cassa Forense per gli studi legali. Lo rende noto l’ente previdenziale degli avvocati su Cfnews.

La certificazione UNI 11871

La norma tecnica UNI 11871:2022 rappresenta il primo standard italiano pensato per la gestione organizzativa e strategica degli studi professionali di avvocati e commercialisti. Il fine, rammenta la stessa Cassa, è quello di promuovere qualità, efficienza operativa e riduzione dei rischi in un settore sempre più esigente.

Il corso

Per tali motivi, nel quadro dei propri bandi annuali dedicati all’assegnazione di contributi ai fini dell’organizzazione degli studi legali (persone fisiche e giuridiche), Cassa Forense promuove l’adozione della certificazione di conformità alla norma UNI 11871, un riconoscimento che può apportare benefici concreti in termini di competitività, gestione e sostenibilità. Il corso dedicato mostra il contenuto della norma e il percorso per ottenere la certificazione di conformità. Fruibile direttamente online tramite la piattaforma FAD della Cassa, il corso dà diritto a un credito formativo in materia previdenziale.

Come accedere al corso

Per poter fruire del corso occorre iscriversi gratuitamente alla piattaforma FAD,accedendo dall’homepage del sito della Cassa e quindi selezionare “Piattaforme web” – “FAD”. Una volta effettuata la registrazione o verificata l’iscrizione a Cassa Forense (inserendo il proprio codice meccanografico e fiscale), si potrà accedere al corso FAD direttamente con le proprie credenziali.