CDR TAX & LEGAL: Advisor per gli aspetti strategici e legali del Gruppo Sapori Artigianali nell’investimento in Panwufa S.r.l.
Il Gruppo Sapori Artigianali, con sede a Milano ed un fatturato di circa 190 milioni di Euro, opera nel settore del retail con una rete di oltre 100 punti vendita a marchio ODStore in Italia ed Europa, oltre che nei settori della ristorazione, con oltre 40 punti vendita a marchio KFC a Milano e Lombardia, e dell’hospitality.
Il Gruppo Sapori Artigianali, con sede a Milano ed un fatturato di circa 190 milioni di Euro, opera nel settore del retail con una rete di oltre 100 punti vendita a marchio ODStore in Italia ed Europa, oltre che nei settori della ristorazione, con oltre 40 punti vendita a marchio KFC a Milano e Lombardia, e dell’hospitality.
Panfuwa è invece una start up che opera nel settore della ristorazione specializzata nei fluffy pankakes o japanese pankakes con 5 punti vendita già aperti in Italia ed altri in corso di apertura.
L’investimento di Gruppo Sapori Artigianali è finalizzato a supportare la società nella propria strategia di crescita sia dal punto di vista finanziario che in quello dell’apporto di know how in ambito retail.
CDR Tax & Legal ha assistito Gruppo Sapori Artigianali con un team composto da Guido Rho per gli aspetti strategici e da Omar Chiari e Valentina Locatelli per gli aspetti legali.