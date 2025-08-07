CDR TAX & LEGAL: Advisor per gli aspetti strategici e legali del Gruppo Sapori Artigianali nell’investimento in Panwufa S.r.l. Il Gruppo Sapori Artigianali, con sede a Milano ed un fatturato di circa 190 milioni di Euro, opera nel settore del retail con una rete di oltre 100 punti vendita a marchio ODStore in Italia ed Europa, oltre che nei settori della ristorazione, con oltre 40 punti vendita a marchio KFC a Milano e Lombardia, e dell’hospitality.







