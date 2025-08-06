BonelliErede e Ashurst nel finanziamento sustainability-linked da 1 miliardo di euro di FNM

Emanuela Da Rin, Federico Cocito, Alessandro Buiani, Umberto Antonelli, Nicola Toscano

FNM e i finanziatori e SACE nella sottoscrizione di un finanziamento sustainability-linked del valore complessivo di 1 miliardo di euro, a seguito di un processo di sindacazione che ha registrato un’oversubscription superiore al 60%. Si tratta del primo finanziamento con parametri ESG a cui accede il Gruppo.

Il finanziamento, che beneficia della garanzia SACE a copertura fino a un massimo di 475 milioni di euro, si articola in tre tipologie di linee di credito: una term facility per un valore totale di 500 milioni di euro con durata di 6 anni e un piano di rimborso con ammortamento parziale a partire dal 2029; un capex facility per un valore totale di 450 milioni di euro con rimborso bullet a 6 anni e opzione di estensione per ulteriori due anni; una revolving facility da 50 milioni di euro, anch’essa con scadenza a 6 anni e possibilità di rinnovo per ulteriori due anni.

I fondi saranno destinati a supportare gli investimenti previsti nel Piano Strategico 2024-2029 di FNM e a rafforzare la struttura finanziaria del Gruppo.

L’operazione ha visto il coinvolgimento di un pool di sette istituti finanziatori: BNP Paribas e Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) hanno agito nel ruolo di Underwriter, Global Coordinator, Mandated Lead Arranger & Bookrunner, nonché Green Loan and Sustainability Coordinator. Banco BPM, BBVA, BPER, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e UniCredit hanno partecipato in qualità di Mandated Lead Arranger & Bookrunner, mentre BNL BNP Paribas ha agito in qualità di Original Lender, SACE e Facility Agent.

Nell’operazione, BonelliErede ha agito con un team composto dalla partner Emanuela Da Rin, dal managing associate Federico Cocito, dal senior associate Alessandro Buiani e dall’associate Martina Scicolone.

Ashurst ha prestato assistenza al pool di finanziatori e a SACE con un team guidato dal partner Umberto Antonelli e coordinato dal counsel Nicola Toscano e dalla senior associate Mariavittoria Zaccaria con riferimento alla strutturazione, predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria, con il supporto degli associate Alessio Lisanti e Giovanni de Camelis. Gli aspetti di due diligence sono stati seguiti dalla partner Elena Giuffrè supportata dal senior associate Gianluca Di Stefano, dall’associate Marco Messina e dal trainee Matteo Perrone. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal managing partner Michele Milanese supportato dagli associate Federico Squarcia e Francesco Antico e dalla trainee Irene Tedeschi.